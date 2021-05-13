На склонах Эвереста умерли два альпиниста, открыв счет жертвам высочайшей вершины мира в этом году
При попытке покорения вершины Эвереста погибли два альпиниста - из Швейцарии и США. Они стали первыми жертвами неудачного восхождения на высочайшую вершину мира в 2021 году. Об этом сообщает News.com.au.
По данным издания, 40-летний швейцарский альпинист Абдул Варайх погиб у вершины горы в результате истощения организма, а 55-летний американец Пувей Лю добрался до участка под названием Ступень Хиллари и скончался от снежной слепоты и истощения.
В среднем ежегодно на самой высокой вершине мира погибает примерно пять альпинистов.
В последние сезоны на Эвересте наблюдался всплеск числа альпинистов, что привело к перенаселенности, которая стала причиной многочисленных смертей. В частности, 11 человек погибли при восхождении на Эверест в 2019 году.
Известен случай, когда в один день сразу 354 человека выстроились в очередь, чтобы достичь вершины с южной стороны Непала и с северной стороны Тибета.
Чтобы уменьшить скопление людей, министерство туризма Непала объявило правила, ограничивающие количество людей, которые могут подняться на гору.
Организаторам экспедиций приказано отправлять команды на пик строго в соответствии с номерами разрешений или ограничивать количество альпинистов, поднимающихся за один раз.
Ранее "Страна" писала о том, что Китай прочертит линию на пике Эвереста, чтобы в страну не проникли альпинисты с ковидом.
Также мы сообщали, что альпинисты впервые зимой покорили пик смертельной горы К2, на чьих склонах погибли десятки скалолазов.