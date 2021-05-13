При попытке покорения вершины Эвереста погибли два альпиниста - из Швейцарии и США. Они стали первыми жертвами неудачного восхождения на высочайшую вершину мира в 2021 году. Об этом сообщает News.com.au.

По данным издания, 40-летний швейцарский альпинист Абдул Варайх погиб у вершины горы в результате истощения организма, а 55-летний американец Пувей Лю добрался до участка под названием Ступень Хиллари и скончался от снежной слепоты и истощения.

В среднем ежегодно на самой высокой вершине мира погибает примерно пять альпинистов.

В последние сезоны на Эвересте наблюдался всплеск числа альпинистов, что привело к перенаселенности, которая стала причиной многочисленных смертей. В частности, 11 человек погибли при восхождении на Эверест в 2019 году.

Известен случай, когда в один день сразу 354 человека выстроились в очередь, чтобы достичь вершины с южной стороны Непала и с северной стороны Тибета.

Чтобы уменьшить скопление людей, министерство туризма Непала объявило правила, ограничивающие количество людей, которые могут подняться на гору.

Организаторам экспедиций приказано отправлять команды на пик строго в соответствии с номерами разрешений или ограничивать количество альпинистов, поднимающихся за один раз.

Ранее "Страна" писала о том, что Китай прочертит линию на пике Эвереста, чтобы в страну не проникли альпинисты с ковидом.

Также мы сообщали, что альпинисты впервые зимой покорили пик смертельной горы К2, на чьих склонах погибли десятки скалолазов.