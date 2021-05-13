Судья Печерского суда Киева Вячеслав Пидпалый в ходе заседания по избранию меры пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку высказал ряд претензий стороне обвинения.

Прокуроры не предоставили следственному судье ряд важных документов. В частности, отдельные извлечения из реестра по каждому эпизоду обвинения.

Также обвинение не представило доказательств суду по эпизоду, где речь идет о передаче данных насчет военной базы ГУР, что вменяют Медведчуку.

Обвинитель пояснил, что это секретные данные. Судья возразил, что есть судебная процедура предоставления допуска как судье, так и подозреваемому.

"А разве есть такая категория "честное слово прокурора"? То есть доказательств нет", - отрезал судья.

Далее судья прокомментировал эпизод о том, что подозреваемый якобы пытался через Путина изменить границы участка "Глубокого" в Крыму.

"Медведчук сократил военный полигон Российской Федерации?", - также поинтересовался судья. И уточнил, какой ущерб. "Каким образом вы вычисляли ущерб? И есть ли он там вообще?". "Стоимость (ископаемых - Ред.) - это один вопрос. А ущерб - другой".

Прокурор на это ответил, что Медведчук ущерба не нанес, но еще может нанести.

"Мы не проводили экспертизу по поводу ущерба", - признал обвинитель.

Следующий вопрос судьи о залоге. "Как вы рассчитывали залог? Насколько я слышал от стороны защиты, сейчас все его имущество заблокировано". Прокурор ответил, что у Медведчука есть и наличные деньги, а также активы, не являющиеся недвижимостью.

"Но вы говорили, что Медведчук нанес ущерб в 38 миллиардов, а требуете залога в 300 миллионов. Почему не миллиард?", - заявил судья.

Пидпалый добавил, что нельзя рассчитывать количество денег у Медведчука по декларации. Она подавалась за прошлый год. Нужно было изучать имущественное состояние подозреваемого на данный конкретный момент. "Откуда вы знаете, что у него сейчас есть 300 миллионов гривен наличными?", - сказал судья.

Напомним, 11 мая, народным депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене, покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму и разглашении дислокации украинских военных.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в перспективах дела против народных депутатов и причины, по которым их обвиняют в госизмене.

Также мы ведем прямую текстовую трансляцию событий вокруг заседания Печерского суда, на котором Медведчуку изберут меру пресечения.