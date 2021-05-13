Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами Большой семерки, Швеции и Европейского Союза. На ней он отчитался дипломатам о последних инициативах Киева для прекращения войны на Донбассе и о реформе корпоративного управления госкомпаниями и предприятиями.

Пресс-релиз о мероприятии опубликовал сайт главы государства.

Вместе с Ермаков на встрече присутствовали вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук и все члены делегации, заместитель Ермака Юлия Свириденко и его внештатный советник Тимофей Милованов.

Ермак охарактеризовал текущую ситуацию на консультациях ТКГ и переговорах политических советников Нормандской четверки как "затяжную стагнацию".

"Каждый день продолжаются обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на линии разграничения. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения украинские военнослужащие. В последнее время участились случаи применения тяжелой артиллерии", - констатировал руководитель Офиса президента.

В связи с этим он рассказал дипломатам об инициативах украинской стороны для активизации процесса мирного урегулирования.

"Во-первых, вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - сообщил Ермак.

Во-вторых, активизации работы Нормандского формата, по его словам, помогло бы приобщение к нему экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать разные вопросы, которые сегодня в первую очередь является частью предложенных "Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений".

В-третьих, украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений Парижского саммита Нормандской четверки.

"В-четвертых, мы считаем, что проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 в РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - сказал Ермак.

Кроме того, по его словам, важно вернуть СММ ОБСЕ к проактивной верификации нарушений как режима прекращения огня, так и всего комплекса обязательств сторон Минских договоренностей в сфере безопасности.

Со своей стороны Кравчук заявил, что продвижения в вопросе освобождения пленных нет, но эта тема находится на личном контроле Владимира Зеленского.

Резников добавил, что российская сторона в Минском процессе всячески пытается навязать субъектность "республик" и проведение с ними прямых переговоров. Он также отметил определенные организационные недостатки в работе ТКГ, которые Украина предлагает исправить.

Руководитель украинской стороны Общего центра по координации и контролю (СЦКК), генерал-майор Сергей Салкуцан проинформировал послов об увеличении случаев применения незаконными вооруженными формированиями запрещенного вооружения, целенаправленных попытках дискредитации и ограничения деятельности СММ ОБСЕ с их стороны.

Во второй части встречи Ермак рассказал дипломатам стран G7 и ЕС о ходе реформы корпоративного управления госкомпаниями, которая является одним из приоритетов для Зеленского.

Ермак пригласил послов и их страны присоединиться к подготовке проекта закона о совершенствовании корпоративного управления юридическими лицами, акционером которых является государство, что обеспечит имплементацию в законодательство Украины современных международных стандартов. Юлия Свириденко отметила, что цель - разграничить функции государства как акционера и прописать прозрачные критерии оценки наблюдательных советов.

Что касается ситуации вокруг "Нафтогаза Украины", то Ермак сообщил, что 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров всему наблюдательному совету предложат остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК "Нафтогаз". Он будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Руководитель Офиса президента также рассказал, что сегодня был подписан контракт на 12 месяцев с новым председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, а на следующего руководителя выберут на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев. Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления.

Ранее "Страна" приводила заявление спикер украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о том, что Россия увязывает процесса обмена пленными с выполнением политических условий, из-за чего процесс тормозится.

Также мы цитировали заявление ВСУ о применении противником на Донбассе лазерного оружия.