На сайте официальной газеты Верховной Рады "Голос Украины" опубликован текст закона, который позволяет начинать процедуру заочного осуждения без решения об объявлении человека в розыск через Интерпол.

Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования" вступает в силу уже в пятницу, 14 мая.

С этого дня, чтобы начать специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, подозреваемого могут не объявлять в международный розыск.

Основанием для начала специального досудебного расследования станет безосновательный отказ подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и нахождение на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины. Так, если информация о вызове человека в суд опубликована в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения и на официальном сайте Офиса Генерального прокурора, человек считается уведомленным о повестке.

При этом публикация соответствующего сообщения должна быть осуществлена не позднее чем через 24 часа после получения соответствующего постановления суда.

В случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Документ также определяет перечень статей УК Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование.

В случае наличия у лица, вызываемого в суд, человека, представляющего его интересы (адвокат), копия повестки направляется ему.

Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии (in absentia). Исключением являются несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленные в международный розыск.

При этом рри избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, обвиняемого, который объявлен в международный розыск, и/или выехал и/или находится на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, размер залога не определяется.

В случае вынесения следственным судьей, судом постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, обвиняемого срок действия такого решения не указывается.

Если во время досудебного расследования местонахождение подозреваемого неизвестно или он уехал и/или находится на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и не является без уважительных причин по вызову следователя, прокурора при его надлежащем уведомлении о таком вызове, следователь, прокурор объявляет розыск такого подозреваемого.

До объявления подозреваемого в розыск следователь, прокурор обязан принять меры по установлению его местонахождения.

Напомним, Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении 27 апреля.

Зеленский подписал его уже 11 мая.