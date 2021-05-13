В апреле 2021 в Украине выявлено 1 214 новых случаев заболевания туберкулезом. Эта цифра оказалась немного ниже, чем аналогичная за март, когда выявили 1284 новых заболевших. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего в апреле зарегистрировали 1 554 случаев проявления туберкулеза - с учетом новых заболевших и случаев возобновления болезни.

Медики опубликовали данные по категориям:

1214 новых случая заболевания;

327 пациентов с рецидивом;

24 пациента, которые восстановили лечения после перерыва;

66 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;

22 другие случаи;

13 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в апреле 2021 года в Украине от туберкулеза лечились 12 622 человека.

Также медики напомнили, что туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений.

При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза (кашель более двух недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость) следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев попросили не лечить туберкулез медведками, восковой молью, исландским мхом и кровью молодых щенков.

Также мы сообщали, что в МОЗ объяснили украинцам, как отличить Covid-19 от туберкулеза.