Медики напомнили, что туберкулез не различает социального статуса и опасен для всех. Фото: pixabay.com

В апреле 2021 в Украине выявлено 1 214 новых случаев заболевания туберкулезом. Эта цифра оказалась немного ниже, чем аналогичная за март, когда выявили 1284 новых заболевших. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.  

Всего в апреле зарегистрировали 1 554 случаев проявления туберкулеза - с учетом новых заболевших и случаев возобновления болезни. 

Медики опубликовали данные по категориям:

  • 1214 новых случая заболевания;
  • 327 пациентов с рецидивом;
  • 24 пациента, которые восстановили лечения после перерыва;
  • 66 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;
  • 22 другие случаи;
  • 13 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в апреле 2021 года в Украине от туберкулеза лечились 12 622 человека.

опубликованы данные по количеству заболевших туберкулезом в Украине в апреле 2021 года

Также медики напомнили, что туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений.
При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза (кашель более двух недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость) следует немедленно обратиться к врачу.

опубликованы данные по количеству заболевших туберкулезом в Украине в апреле 2021 года

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев попросили не лечить туберкулез медведками, восковой молью, исландским мхом и кровью молодых щенков.

Также мы сообщали, что в МОЗ объяснили украинцам, как отличить Covid-19 от туберкулеза.

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