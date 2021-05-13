В МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились туберкулезом в апреле
В апреле 2021 в Украине выявлено 1 214 новых случаев заболевания туберкулезом. Эта цифра оказалась немного ниже, чем аналогичная за март, когда выявили 1284 новых заболевших. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Всего в апреле зарегистрировали 1 554 случаев проявления туберкулеза - с учетом новых заболевших и случаев возобновления болезни.
Медики опубликовали данные по категориям:
- 1214 новых случая заболевания;
- 327 пациентов с рецидивом;
- 24 пациента, которые восстановили лечения после перерыва;
- 66 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;
- 22 другие случаи;
- 13 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения.
Всего в апреле 2021 года в Украине от туберкулеза лечились 12 622 человека.
Также медики напомнили, что туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений.
При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза (кашель более двух недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость) следует немедленно обратиться к врачу.
Ранее "Страна" писала о том, что украинцев попросили не лечить туберкулез медведками, восковой молью, исландским мхом и кровью молодых щенков.
Также мы сообщали, что в МОЗ объяснили украинцам, как отличить Covid-19 от туберкулеза.