Эксперты Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) заверили, что ничего чрезвычайного в росте радиации под саркофагом (объект "Укрытие") на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС нет, ситуация контролируемая.

Об этом заявила пресс-служба центра в четверг, 13 мая.

"Ситуация с некоторым возрастанием плотности потока нейтронов не является непредсказуемой и внезапной. Если принимать во внимание данные датчиков в комплексе с другими показателями, то, учитывая темпы роста, можно говорить, что запас до установленных пределов очень большой, поэтому никаких причин для волнения нет", - говорится в сообщении.

По данным центра, все процессы под "Укрытием" происходят в безопасном состоянии.

"Объект "Укрытие" потенциально опасен, ведь под ним расположено значительное количество ядерных и радиоактивных материалов. Однако он оснащен современной системой непрерывного мониторинга, под которой находятся и гамма-излучения, и температурный режим, и плотность потока нейтронов. Для каждого датчика установлены пределы безопасной эксплуатации", - добавили на предприятии.

Среди причин роста радиации под саркофагом эксперты ГНТЦ ЯРБ называют изменение формы и состава топливосодержащих масс, которые не являются однородными по содержанию и плотности. Также на интенсивность реакции, по их словам, влияет взаимодействие этих масс с водой, которая не только охлаждает объект, но и замедляет нейтроны и даже может их поглощать, что, способно по-разному влиять на физические процессы.

"Нужно понимать, что ядерные процессы, о которых идет речь, будут длиться очень долго и сложно спрогнозировать, до какого времени будет происходить рост плотности потока нейтронов, а когда начнется обратный процесс. Для повышения реалистичности прогнозных оценок следует отметить важность обеспечения адекватности расчетных моделей и достоверности исходных данных, которые используются учеными", - объяснили в центре.

В центре также добавили, что его заявление вызвано распространением в СМИ информации о росте плотности нейронного потока под объектом "Укрытие".

"Что стало причиной нагнетания проблемы - сказать трудно. Возможно, речь идет лишь о попытке получения финансирования, ведь только в 20 числах апреля состоялось первое заседание ассамблеи созданного в ноябре 2020 года Счета международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ)", - предположили в ГНТЦ ЯРБ.

В апреле Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе первого заседания ассамблеи Счета международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ) договорились продолжить совместную работу на предстоящем этапе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

ЕБРР и МАГАТЭ также констатировали необходимость разработки комплексного плана для площадки ЧАЭС "с целью обеспечения преемственности, оптимизации и взаимодополняемости между различными задачами".

Напомним, авторитетное научное издание Science недавно опубликовало статью с предупреждением об угрожающем росте радиации в Чернобыле.

После этого в Чернобыле подтвердили увеличение плотности потоков нейтронов на АЭС, но заявили, что опасности нет.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в ситуации вокруг роста радиации под саркофагом.