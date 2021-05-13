На борту самолета, выполнявшего рейс из турецкой Анталии в Запорожье, произошла женская драка. Пассажирка с ребенком ударила девушку и разбила ей голову.

Об этом говорится в сюжете передачи "Завтрак с 1+1" от 13 мая.

Причина конфликта, который привел к рукоприкладству, неизвестна, но начался он сразу после взлета. Летевшие вместе с участницами стычки пассажиры рассказывают, что у одной из них на руках был годовалый малыш, и она разбила голову девушке.

"Стюард силой держал пострадавшую с разбитой головой, чтобы та не ответила взаимностью. Потом их рассадили в разные места", - сообщил очевидец инцидента.

На снятых телефоном кадрах видно, что у пострадавшей девушки лицо залито кровью.

В аэропорту Запорожья самолет встретили медики и полицейские. Пассажирам пришлось задержаться на борту до выяснения деталей происшествия.

Напомним, похожий случай произошел на днях на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану. В салоне повздорили две пассажирки, в результате одной из них расцарапали до крови лицо и отгрызли ноготь.

Осенью "Страна" рассказывала о том, что МАУ внесла в черный список женщину, которая разгуливала по крылу самолета и била других пассажиров.