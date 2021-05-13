Верховный Суд Украины принял решение относительно солидарной ответственности руководителя должника и согласился с апелляционным судом, указав что подразумевается под понятием "солидарная ответственность".

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Местный суд постановлением по делу о банкротстве ООО отказал в удовлетворении заявления арбитражного управляющего о возложении солидарной ответственности на руководителя должника.

В свою очередь, апелляционный суд постановлением отменил решение первой инстанции и принял новое решение, которым удовлетворил заявление арбитражного управляющего о возложении солидарной ответственности на руководителя должника в соответствии с ч. 6 ст. 34 КУпПБ в связи с доведением до банкротства и сокрытием устойчивой финансовой неплатежеспособности ООО.

Верховный Суд согласился с решением апелляционного суда.

"Солидарная ответственность руководителя должника - это вид специальной гражданско-правовой ответственности, привлечению к которой при осуществлении производства по делу о банкротстве подлежит руководитель должника, который не обратился в хозяйственный суд в месячный срок в случае наличия угрозы неплатежеспособности, при неудовлетворении требований кредиторов на основании заявления кредитора после указания об обнаружении такого нарушения в определении хозяйственного суда. Каких-либо других оснований привлечения к солидарной ответственности КУпПБ не предусматривает", - говорится в решении.

При этом в соответствии со ст. 215 ГК в случаях, предусмотренных законом, субъект предпринимательства - должник, его учредители (участники), собственник имущества, а также другие лица несут юридическую ответственность за нарушение требований законодательства о банкротстве, в частности фиктивное банкротство, сокрытие банкротства или умышленное доведение до банкротства.

Принимая во внимание установленные судом апелляционной инстанции обстоятельства ухудшения показателей обеспечения обязательств должника всеми его активами, оборотными активами и полное отсутствие (отрицательное значение) чистых активов на предприятии, наличие признаков действий доведения до банкротства, совершенных должностными лицами ООО, убыточность его хозяйственной деятельности, что характеризует неплатежеспособность общества как сверхкритическую, необращение руководителя должника в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО, Верховный Суд признал правильным вывод суда апелляционной инстанции о возложении солидарной ответственности на руководителя должника, что является основанием для дальнейшего обращения кредиторов со своими требованиями к указанному лицу в порядке ч. 6 ст. 34 КУпПБ.

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