С территории Украины полиция депортировала "криминального авторитета" из России, который отбывал наказание в украинской колонии и получил статус "смотрящего" по спецучреждению, а после освобождения поддерживал уголовные связи. Об этом сообщает Национальная полиции Украины.

"Неоднократно судимый мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских "воров в законе", получил статус так называемого "смотрящего" по спецучреждению. После освобождения он поддерживал связи с представителями криминального мира", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Для прекращения установления и распространения "криминальным авторитетом" преступного влияния было принято решение выдворить гражданина России в порядке реадмиссии на родину.

Также россиянину мужчине запрещено въезжать на территорию Украины в течение трех лет.

Ранее "Страна" писала о том, что из Украины депортировали двух американских неонацистов, которые ехали в "Азов".

Также мы сообщали, что в Киеве полиция задержала российского криминального авторитета, которого уже выдворяли из страны 5 лет назад.