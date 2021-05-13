Телеканал "Zik" должен заплатить более 341 тысячи гривен штрафа за "призывы к развязыванию агрессивной войны" в эфире программы, в которой участвовали экс-нардепы Надежда Савченко и Михаил Добкин.

Такое решение на заседании в четверг, 13 мая, принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По данным регулятора, 26 ноября 2019 в 18:00 в эфире телеканала "ZIK" транслировалась передача "Каждый из нас Президент", с повтором 27.11.2019 в 01:23 и 6:00, при участии народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко, народного депутата Украина IX созыва Рената Кузьмина, которые были в студии, а также Михаила Добкина, который присоединился к обсуждению вопросов с помощью интернет-связи.

"Во время проверки на основании мониторинга 26.11.2019 и 27.11.2019 было зафиксировано распространение в эфире ряда высказываний, противоречащих нормам действующего законодательства", - утверждает ведомство.

В частности, по мнению регулятора, в этой передаче Добкин в ответ на предложение нардепа Кузьмина дать правовую оценку недавним событиям в Украине, "высказался в форме косвенного призыва к насилию, с использованием языка ненависти в адрес конкретных лиц, являющихся представителями политических сил, которые в 2014 - 2019 годах находились на высших руководящих должностях в стране. Речь шла, в частности, о Петре Порошенко, Александре Турчинове, Андрее Парубие и Олеге Тягнибоке.

"Необходимо на месяц-два, максимум – три ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", - заявил тогда в прямом эфире Добкин.

"Призыв к их физическому уничтожению может иметь целью запугивание и дискриминацию патриотически настроенной части населения, которая поддерживает активное противодействие стране-агрессору, угрозы и подстрекательства к насильственным действиям, которые имеют признаки разжигания национальной вражды и ненависти", – говорится в сообщении.

В свою очередь Савченко, которая была ведущей программы, поддержала такую позицию Добкина.

"Мы приходим к таким фразам как "военное состояние", "повесить", "расстрелять". Мы приходим к тем словам, и я их не боюсь, потому что мы понимаем, что это наиболее эффективный и действенный метод для того, чтобы можно было устанавливать справедливость", - сказала она.

Трансляция программы трижды происходила без изменений или редакционной модерации, что, по мнению регулятора, свидетельствует о сознательном распространении соответствующей информации телеканалом "Z ZIK".

По мнению членов Нацсовета, телеканал нарушил статью 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", санкция которой предусматривает оглашение предупреждения, а также статью 72, санкция которой предусматривает выплату штрафа в размере 25% лицензионного сбора (для телеканала Z ZIK эта сумма составляет 341 067,50 грн).

Напомним, ранее регулятор наложил два штрафа на телеканал "Наш" на сумму более 200 тысяч грн.

Также мы писали о том, как Нацсовет провел внеплановую проверку "4 канала", в эфире которого телеведущий Остап Дроздов оскорбил зрителей закрытых властями оппозиционных телеканалов "112", NewsOne и Zik.