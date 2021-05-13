Васильковский горотдел Главного управления МВД Украины в Киевской области публично извинился за действия работников милиции 22-летней давности. 19 апреля 1999 года правоохранители задержали и допрашивали врача Любовь Погребную, за что она потом судилась против Украины в Европейском суде по правам человека.

Как пишет "Интерфакс-Уркаина" объявление об извинениях 13 мая опубликовала в газете "Голос Украины" ликвидационная комиссия упомянутого горотдела в рамках статьи об ответственности работников милиции по уже утратившему силу закону "О милиции".

Европейский суд по правам человека в феврале 2007 года вынес решение по делу "Погребная против Украины". Заявительница 1957 года рождения и ее бывший муж – врачи, создавшие несколько общественных организаций, включая "Любаву" и "Родину". 15 апреля 1999 года было возбуждено уголовное дело против бывшего мужа заявительницы за незаконное присвоение гуманитарной помощи. В этот же день Погребную арестовали, провели обыск ее дома и гаражей и изъяли некоторое имущество.

На следующий день судья Васильковского городского суда арестовал Погребную на трое суток за невыполнение приказов сотрудников правоохранительных органов и отказ разрешить им обыск помещения, а 19 апреля 1999 года Погребная была арестована по подозрению в совершении преступления. Как она утверждала, ее допрашивали по ночам, работники правоохранительных органов угрожали ей и подвергали ее бесчеловечному и унижающему достоинство обращению во время допросов и содержания.

20 апреля 1999 года, по словам заявительницы, в связи с психическими расстройствами и общим ухудшением состояния здоровья сотрудники МВД увезли ее в психиатрическую больницу, а на следующий день она была освобождена под подписку о невыезде, однако осталась в больнице до 30 апреля 1999 года.

"30 апреля 1999 года была отменена подписка о невыезде. Согласно утверждениям заявителя, ей было сообщено об этом письмом только 23 июня 2006 года", – говорится в решении ЕСПЧ.

Наконец, 23 мая 2000 года председатель Киевского областного суда отменил решение от 16 апреля 1999 года и закрыл дело в связи с отсутствием доказательств административного нарушения.

Позже Погребной удалось отсудить 10 тысяч нематериального ущерба, 1,05 тысяч гривен компенсации от горуправления МВД и 6% изъятого имущества. Непосредственно ЕСПЧ присудил компенсировать ей 1,7 тысяч евро.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина оказалась в тройке лидеров ЕСПЧ по количеству жалоб на нее.

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