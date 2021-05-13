Министерство аграрной политики, которое было восстановлено в текущем году, начнет полноценно работать уже в мае. Приоритетами на ближайшее время станут: земельная реформа и восстановление экспортных рынков.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на слова министра.

"Бюджет Министерства аграрной политики подписан президентом. В ближайшие две-три недели институционально министерство начнет свою работу", - рассказал Лещенко.

Напомним, министерство аграрной политики Украины изначально было создано в 2000 году, однако было реорганизовано в министерство аграрной политики и продовольствия Украины спустя 10 лет. В сентябре 2019 года Кабмин издал постановление, согласно которому ведомство было присоединено к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В конце прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил "о необходимости возобновления работы профильного аграрного министерства".