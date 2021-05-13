В 118 из 300 ящиках, которые сегодня прибыли в отделение "Укрпочты" в Иршаве Закарпатской области, находятся живые пчелы, хотя еще 11 мая казалось, что все насекомые умерли при перевозке из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания.

Об этом сообщает пресс-служба государственного почтового оператора.

"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", - объяснили в "Укрпочте".

Компания со ссылкой на Союз пасечников Украины сообщает, что состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, "особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму".

"Большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется. Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и из-за избыточной влажности, которую пчелы не могут выделить из своего организма, что может привести к запариванию, если в рамке вместо меда свежий нектар", - добавили в компании.

Сейчас коробки с пчелами возвращаются отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых отправки. Часть пришедших в себя пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам.

"Укрпочта пока единственный почтовый оператор, осуществляющий доставку пчел в пределах Украины. Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют почтой. Однако работники Укрпочты не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел. Также обращаем внимание, что Укрпочта не специализируется на доставке пчел - соответственно, ящики с пчелами перевозятся в тех же машинах, в которых и остальные отправления", - утверждают в "Укрпочте".

В подтверждение своих слов об "оживших" пчелах пресс-служба компании поделилась соответствующим видео.

Напомним, во вторник, 11 мая, пчеловоды сообщили о гибели восьми миллионов насекомых, отправленных "Укрпочтой" из Закарпатья заказчикам. Стоимость насекомых оценивается примерно в полмиллиона долларов, пчеловоды обратились в полицию и заявили о намерении судиться с "Укрпочтой".

В свою очередь компания заявила, что уже в 2022 году прекратит предоставлять услугу перевозки насекомых.