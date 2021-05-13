В пятницу, 14 мая, погоду в большинстве регионов Украины будут определять фронтальные системы, связанные с циклоном по имени Кai, центр которого будет расположен над Польшей, поэтому высока вероятность кратковременных дождей и гроз. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных, в северных и большинстве центральных регионов, а также в Одесской области ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха +7-12 °. В дневные часы потеплеет до +​​17-22, в восточных и юго-восточных областях ожидается до +23-28. Прохладней будет на Закарпатье - до +14-19 градусов.

В Киеве в ночь на 14 мая осадков не ожидается. Небольшой кратковременный дождь, гроза возможны в дневные часы. Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9-11, днем ​​около +20 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу на востоке Украины ожидают почти летнюю жару - потеплеет до +28.

Также мы сообщали, что апрель-2021 в Киеве оказался холоднее нормы на два градуса.