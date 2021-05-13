В пятницу циклон Кai принесет в Украину дожди и грозы. На востоке страны - до 28 тепла. Карта погоды
В пятницу, 14 мая, погоду в большинстве регионов Украины будут определять фронтальные системы, связанные с циклоном по имени Кai, центр которого будет расположен над Польшей, поэтому высока вероятность кратковременных дождей и гроз. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В западных, в северных и большинстве центральных регионов, а также в Одесской области ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха +7-12 °. В дневные часы потеплеет до +17-22, в восточных и юго-восточных областях ожидается до +23-28. Прохладней будет на Закарпатье - до +14-19 градусов.
В Киеве в ночь на 14 мая осадков не ожидается. Небольшой кратковременный дождь, гроза возможны в дневные часы. Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +9-11, днем около +20 градусов.
Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу на востоке Украины ожидают почти летнюю жару - потеплеет до +28.
Также мы сообщали, что апрель-2021 в Киеве оказался холоднее нормы на два градуса.