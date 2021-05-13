Польские работодатели обращаются к правительству с просьбой дать им возможность вакцинировать от коронавируса работников, приехавших из Украины. Сами экономические иммигранты готовы пройти вакцинацию.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

"Мы уже приняли решение о вакцинации наших сотрудников. Сейчас мы находимся на стадии обсуждения с нашими клиентами, как провести эту акцию максимально эффективно, но мы получаем противоречивую информацию о правилах вакцинации иностранцев", - сказал директор агентства по трудоустройству EWL Group Михал Вежховський.

Исходя из результатов последних исследований EWL Group, 36% иностранных рабочих в Польше, большая часть из которых приехали из Украины, готовы пройти вакцинацию.

Согласно прогнозу Вежховського, их количество будет расти. Некоторые иммигранты вакцинируются от коронавируса самостоятельно.

"У работников из Украины, у которых есть номер PESEL в Польше, нет проблем с присоединением к Национальной программы вакцинации", - сказал президент Агентства кадровой службы Кшиштоф Инглот.

В то же время существует проблема, которая связана с большим количеством сезонных рабочих. Поэтом польские компании рассчитывают на госпрограмму. Согласно информации, которую объявили в апреле, все легальные иностранцы в Польше могут пройти регистрацию на вакцинацию. При этом на горячей линии Минздрава страны сообщили, что это касается только иностранцев с видом на жительство.

"Агентства по трудоустройству оценивают количество экономических иммигрантов в один миллион, а президент ZUS Гертруда Усьцинская недавно похвасталась рекордом: в апреле количество иностранцев, зарегистрированных в ZUS, достигло 780,5 тысяч. (75 процентов из них - украинцы)", - говорится в сообщении.

При этом Кшиштоф Инглот рассчитывает на программу вакцинации для крупных предприятий. Как объяснили в Минздраве Польши, работодатель может сообщить, что намерен вакцинировать всех сотрудников независимо от типа и контрактов.

"Это означает, что временный работник из-за рубежа тоже может быть вакцинирован", - сказал Инглот.

Тем не менее, на данный момент неизвестно, когда начнется вакцинация работников на крупных предприятиях. На 10 мая было запланировано начало пилотного проекта, но он так и не начался. Следующей датой начала глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик объявил 17 мая. В программе уже зарегистрировано 740 компаний и количество претендентов растет.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, сколько смогут заработать сезонные рабочие в этом году в Польше.

Также сообщалось, что с 4 мая в Польше начали ослаблять карантин.