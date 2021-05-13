В четырех городах Украины: Черкассах, Сумах, Хмельницком и Кропивницком школьный учебный год продолжится в июне. Это связано с тем, что во время карантина из-за коронавируса учеба приостанавливалась, и в целом учебный год продлился менее положенных 175 дней.

Об этом сообщается на сайте Новой украинской школы (НУШ)

В Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком школьники не уйдут на каникулы с началом лета. В этих городах учеба для учеников школ закончится:

в Сумах - 11 июня;

в Черкассах - 8 июня;

в Хмельницком - 11 июня;

некоторые начальные Кропивницкого будут учиться дo 7 или 14 июня.

Напомним, в Киеве решили не продлевать учебный год. Столичные школьники уйдут на каникулы в конце мая, поскольку во время карантина все занятия велись дистанционно.

Также "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене государственной итоговой аттестации-2021. Однако ВНО будет проведено в установленные сроки, его прохождение обяхательно для тех выпускников школ, которые хотят поступать в ВУЗы.