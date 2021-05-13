Командование ЦАХАЛ объявило мобилизацию 7 000 резервистов из-за разгоревшегося между Израилем и Палестиной конфликта. В ближайшее время резервисты должны прибыть на израильские военные базы.

Об этом пишет newsru.co.il.

Также сообщается, что призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен". Согласно заявлению Армии обороны Израиля, 7 000 резервистов должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях.

Напомним, на Ближнем Востоке стремительно разворачивается конфликт между Палестиной и Израилем. После очередной ракетной атаки из сектора Газа в городе Сдерот был убит 5-летний ребенок, кроме этого погиб и один военнослужащий ЦАХАЛ. В ответ на эту атаку Армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередной массированный удар по сектору Газа.

Ранее "Страна" писала, что МИД призвал украинцев отказаться от путешествий в Израиль и Палестину.

Также мы сообщали, что очередная вспышка тлеющего десятилетиями арабо-израильского конфликта становится все ближе к полномасштабной войне, грозящей взорвать весь регион.