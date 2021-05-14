Вслед за Францией взбунтовались армейские чины в США. Отставные американские военные тоже засомневались в политическом руководстве, объявив о кризисе государственности, который угрожает самому существованию нации.

Более 120 офицеров США в отставке подписали открытое письмо, в котором заявили, что "нация находится в глубокой опасности" из-за состояния здоровья президента Джо Байдена, а также поставили под сомнение итоги президентских выборов 2020 года.

По их мнению, президент не может исполнять свои функции и ставит Америку под угрозу "марксистской тирании".

"Страна" выясняла, почему уже во второй западной стране военные выступили против руководства государства и к чему это приведет.

Ядерные коды и "украденные выборы"

В тексте открытого письма 124 отставных генералов и адмиралов из организации Flag Officers 4 America утверждается, что США находятся в большой опасности, поскольку страна "как никогда борется за свое выживание с момента основания в 1776 году".

Текст письма был опубликован на сайте организации 12 мая.

"Душевное и физическое здоровье нашего главнокомандующего (Джо Байдена - Ред.) нельзя игнорировать. Он должен быть способен быстро и точно принимать верные решения для обеспечения нацбезопасности, решать вопросы, связанные с жизнью и здоровьем людей, днем и ночью", - гласит один из пунктов письма.

Отставников обеспокоили "недавние вопросы администрации демократов по поводу процедуры управления "ядерными кодами". По их мнению, неопределенность в таких вопросах ставит под удар авторитет страны и ее безопасность.

"Наша нация оказалась в глубокой опасности. Мы боремся за выживание как конституционная республика. Идет конфликт между защитниками Конституции и Свободы и марксистами-социалистами", - говорится также в письме.

Кроме того, бывшие военные обвинили Верховный Суд и ФБР в игнорировании предполагаемых нарушений во время президентских выборов в 2020 году. В письме повторяются неоднократные заявления Трампа о том, что выборы у него украли демократы.

Действующую администрацию США винят в "полномасштабном наступлении" на конституционные права американцев "в худшем духе диктатуры". Подписанты, в частности, возмущаются "принятием указов, отменяющих эффективные решения предыдущей администрации".

Генералы также недовольны политикой открытых границ (по их мнению, она приведет к наплыву нелегалов и притоку наркотиков), "заигрыванием" с коммунистической партией Китая, атакой на свободу печати, намерением заключить с Ираном новую ядерную сделку, заморозкой проекта трубопровода Keystone Pipeline и "анархическими бунтами" в американских городах.

Впрочем, в отличие от Франции, действующие американские военные пока не поддержали публично своих отставных коллег. Осудили обращение и некоторые отставники.

Как заявил интернет-изданию Huffington Post бывший полковник армии США Джеффри Маккосланд, подобное послание является "очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии".

"Документ создает прецедент, который может привести к пересмотру результатов выборов, а ведь США считаются одной из немногих стран, в которой военные никогда не угрожали захватом власти", - сказал Маккосланд.

Как отмечает издание Politico, письмо отставников "встревожило армейское руководство в Пентагоне своим резким тоном и использованием положения генералов и адмиралов страны для распространения дезинформации". Однако официально в военном ведомстве США публикацию комментировать не стали.

Ранее военнослужащие уже обращались с письмом к Байдену, где просили президента сократить количество военных баз за пределами США.

Они говорили, что более 800 баз в 80-ти государствах отнимают сотни миллиардов долларов, и что надо экономить деньги налогоплательщиков, обеспечивая стабильность как внутри США, так и за их пределами, там, где американцы берут на себя ответственность – в частности, в Европе и на Ближнем Востоке.

Военная элита идет в политику

Эксперты говорят: это письмо похоже на повторение основных избирательных пунктов кампании Трампа.

"Хоть ни одного "большого" генерала среди подписантов нет (есть несколько генерал-лейтенантов, генерал-майоры), появление письма - большой скандал, беспрецедентная ситуация в США, где военные всегда оставались вне политики. И это свидетельствует о серьезном расколе в американском обществе", - сказал "Стране" американский журналист Джон Линч.

Бывший морской пехотинец Алекс МакКой, комментируя ситуацию Huffington Post, напомнил, что исторически бывшие военнослужащие были либо плодородной почвой для переворотов, либо опорой продемократических движений, отстаивающих законы.

"В целом военные не знают, чего ждать от Байдена. Хотя он больше 30 лет проработал в Сенате США, его опыт работы с высшими эшелонами вооруженных сил был эпизодическим. Он контактировал в основном с дипломатами, а не с генералами. Для него в приоритете внешняя политика, а не военная. Высшие чины в армии сохраняют выжидательную позицию в отношении того, что он будет делать в качестве президента. В военной среде есть мнение, что США находятся в разгаре военно-гражданского кризиса", - сказал "Стране" Марк Перри, военный эксперт вашингтонского Института ответственного государственного управления Куинси.

Как полагают в экспертной среде, скандальное письмо означает, что военная элита в мире идёт в политику.



"Подобное письмо стало фактической копией недавнего обращения французских военных к Макрону. Французские генералы предупредили политиков о том, что распространение радикального исламизма, "критической расовой теории" и повестки BLM ведёт прямиком к гражданской войне. И в таком случае именно армии придётся встать на защиту целостности общества и цивилизационных ценностей французской нации. Письмо военных вызвало целый переполох в Париже. К нему присоединились десятки тысяч рядовых и офицеров. А по опросам 58% французов согласны с оценкой своих военных: страна находится на грани социального распада.

В свою очередь американские военные обвиняют Байдена в диктаторских замашках и атаке на конституцию США. Он пытается управлять страной в обход Конгресса, выпуская ворох указов. Усиливается цензура в онлайн-сфере. Нацгвардия используется как личная охрана демократов в Вашингтоне. Идут попытки навязать всей Америке массовое "почтовое голосование". Тем временем "критическая расовая теория" и идеология политкорректности развращают американские институты. Господствует избирательное правосудие - протестующих на Капитолии держат в одиночных камерах, пока погромщиков из “антифа” выпускают на свободу даже без залога.

Недавно в Пентагоне уже состоялись панические слушания о том, как рядовой состав не воспринимает прогрессивную повесточку. И высмеивает курсы либеральной политинформации, которые вводятся в армии США. Такие же настроения доминируют и среди военной элиты. Сегодня армия остаётся одним из немногих учреждений, которым доверяет общество. Пока кризис институтов усугубляется, а недоверие к политическим элитам растёт, у военных появляется всё больше мотивации самим начать определять будущее западных стран", - пишет политолог Малек Дудаков в своем Телеграмм-канале.