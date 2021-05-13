В Госинспекции по ядерному регулированию Украины заявили, что информация о реакции деления, которые несут опасность новых аварий на объекте "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, распространенная западными СМИ, не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба госинспекции.

"Превышений пределов безопасной эксплуатации, определенных технологическим регламентом объекта "Укрытие", не зафиксировано. Рост плотности потока нейтронов топливосодержащих материалов (в том числе в помещении 305/2 объекта "Укрытие") наблюдался после установки арки нового безопасного конфаймента в проектное положение над объектом "Укрытие" в 2016 году, что было прогнозируемым и не превышало границ безопасной эксплуатации объекта", - сказано в сообщении.

В Госинспекции по ядерному регулированию пояснили, что повышение уровня плотности потока нейтронов связано с изменением температурно-влажностного режима.

"В соответствии с технологическим регламентом объекта "Укрытие", в случае превышения пределов безопасной эксплуатации по показателям плотности потока нейтронов обеспечивается подача нейтронопоглощающих растворов на поверхности топливосодержащих материалов", - говорится в заявлении.

Напомним, авторитетное научное издание Science недавно опубликовало статью с предупреждением об угрожающем росте радиации в Чернобыле.

После этого в Чернобыле подтвердили проблемы на АЭС, но заявили, что опасности нет.