Так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник, который недавно заявил о готовности встретиться с президентом Зеленским на линии соприкосновения, решил провести военные сборы. На них призовут три тысячи резервистов.

Об этом сообщает ТАСС.

Военные сборы пройдут 17-21 мая, на время проведения для всех призванных сохранят работу и зарплату. Пасечник дал распоряжение во время тренировок соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты.

Напомним, 1 апреля в "ЛНР" и "ДНР" впервые объявили призыв на военную службу, ранее военные подразделения в так называемых "республиках" формировались на контрактной основе. Планируют призвать по 200 мужчин от 18 до 27 лет в "Народную милиции ДНР" и в "Народную милиции ЛНР".

Также "Страна" сообщала, что 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о срочном призыве резервистов. Закон вводит новый вид воинской службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Призывать планируют граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв.