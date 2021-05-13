Глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Вашингтон не видит прямой связи Москвы с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline.

Об этом со ссылкой на главу министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщает "Интерфакс".

"Мы не считаем, что (кибератака) прямо связана с Россией", - сказала Грэнхолм.

При этом в США допускают, что хакеры, совершившие атаку, могут быть из России или Восточной Европы, однако государство к этом непричастно.

Напомним, кибератака на трубопровод Colonial Pipeline произошла 7 мая. В ней, по информации американских СМИ, заподозрили группировку DarkSide, связанную с Россией. Президент США Джо Байден заявил, что у американских разведслужб нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к атаке на Colonial Pipeline.

После этого в Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к кибератаке на американский трубопровод Colonial Pipeline

Также мы писали о том, что в ночь на 13 мая, компания Colonial Pipeline заявила о постепенном возобновлении работы после масштабной хакерской атаки на свои ресурсы. На ликвидацию последствий ушло пять дней.