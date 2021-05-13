Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин выразил мнение, что в Украине при пособничестве европейских государств установлен "тоталитарный режим".

Таким образом политик отреагировал на уголовное дело против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Когда в Украине закрыли все оппозиционные СМИ, европейские государства и международные институты промолчали. Потому что для них было важно любым способом сохранить действующую украинскую власть. Ради этого они пожертвовали свободой слова. С той же целью - сохранить угодных себе политиков - начали ликвидацию оппозиционной партии во главе с Медведчуком. Отдав при этом в жертву и без того несовершенную политическую систему Украины, где партия Медведчука была единственной оппозиционной", - заявил Володин в своем телеграм-канале.

По словам спикера Госдумы, в стране, "где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим" и в связи с этим Совет Европы. Европарламент и ПАСЕ "должны осознать свою ответственность за это".

Также он заявил, что своими действиями в Украине европейские государства "дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан".

"Не говорю уже о применении "двойных стандартов", ставшими обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов", - сказал председатель Госдумы.

Напомним, 11 мая, народным депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене, покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму и разглашении дислокации украинских военных.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в перспективах дела против народных депутатов и причины, по которым их обвиняют в госизмене.

Также мы ведем прямую текстовую трансляцию событий вокруг заседания Печерского суда, на котором Медведчуку изберут меру пресечения.