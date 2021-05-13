Ученик шестого класса едва не спрыгнул с крыши здания после того, как учительница отобрала у него пакет с чипсами и вызвала в школу родителей. Школьник купил чипсы на перемене, однако это серьезно возмутило учительницу и она решила применить меры воспитательного характера. Инцидент произошел в школе №16 Кременчуга Полтавской области.

Об этом в соцсети написала экс-советник министра социальной политики Украины Татьяна Лупова.

"История началась с обычной перемены между уроками в школе № 16. Шестиклассник купил себе пачку чипсов, что вызвало истерику у учительницы. Женщина отобрала чипсы у ребенка, начала кричать на него и пригрозила отвести мальчика к директору", - говорится в сообщении.

После этого мальчик развернулся и стал уходить, сообщив, что идет домой. Тем временем учительница позвонила матери мальчика и сказала, чтобы та пришла и забрала своего сына из школы.

"Мать не нашла своего сына по дороге со школы и решила позвонить ему, чтобы узнать, где он находится. Школьник сказал, что он не хочет жить и сейчас спрыгнет с крыши, после чего выключил телефон", - говорится в сообщении.

На место ЧП вызвали полицию. К счастью, через некоторое время мальчика целым и невредимым нашли возле озера.

"На этом история не закончилась. Полиция составила на маму админпротокол за невыполнение родительских обязанностей, суд признал маму виновной и наложил штраф 850 грн и заставил оплатить судебный сбор 454 грн", - пишет Лупова.

При этом экс-советник министра соцполитики высказывает мнение, что в данной ситуации необходимо было наказывать не маму ребенка, а учительницу, которая едва не довела ребенка до самоубийства.

Отметим, что эта история стала активно обсуждаться в соцсети. При этом пользователи не оценивают ее однозначно.

"Я против чипсов. Что учитель забрал, считаю правильно сделал, но учитель должен был дождаться родителей", - пишет один из пользователей.

"Здесь удивительным является не столько поведение учительницы, сколько полиции и суда. Я понимаю, что учительница могла наваять, но чтобы так наваяли и учительница и полиция и суд одновременно - это как-то странно. В этой истории вполне могут существовать нерассказанных детали", - пишет другой пользователь.

"А с учительницей все ок? Неадекватные "педагоги", которых надо держать подальше от детей", - считает еще один комментатор поста.

"Если просто купил - то ничего страшного. Но мы не знаем всей истории: он их ел на уроке, разбросал в классе ... Вряд покупка чипсов вызвала "истерику", - высказывает мнение пользователь соцсети.

"Безотносительно учительницы с чипсами, где суд нашел в действиях (бездействии) мамы состав админки?!" - удивляется еще один подписчик страницы экс-советника министра соцполитики.

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