В Минздраве сообщили, что в Украине закончилась почти вся вакцина от коронавируса AstraZeneca, предназначенная для первой прививки. Часть препарата зарезервировали для введения второй дозы.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

"По состоянию на 12 мая 2021 года в пунктах прививок по всей Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca (Covishield и SKBio) против Covid-19, предназначенную для иммунизации первой дозой", - сообщили в Минздраве.

По информации ведомства, для второй прививки зарезервировано 26 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield и SKBio).

Вакцина для первой дозы закончилась в пунктах прививки Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева. Вакцинация первой дозой в пунктах прививок этих областей восстановится после получения новой партии препарата.

В то же время продолжается иммунизация против коронавируса мобильными бригадами, которые используют другие препараты - CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer BioNTech. Ими прививают медиков, жителей и персонал домов престарелых, участников ООС, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению ВНО, сотрудников патрульной полиции, ГСЧС и пограничников.

По состоянию на 12 мая в Украине сделали уже 904 933 прививки от коронавируса. 901 105 человек получили первую дозу вакцины. Еще 3 828 завершили вакцинацию (из них 2 человека получили первую дозу за границей).

В Украину на сегодня уже доставили 1 млн 215 тысяч доз вакцин компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/ Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio и 117 тысяч доз Comirnaty/ Pfizer.

Еще 705 тысяч доз вакцин по COVAX ожидаются уже к концу мая. Около 500 тысяч доз вакцины Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.

Напомним, первый вакцинированный украинец спустя три месяца все еще не получил вторую дозу препарата.

Также мы писали о том, что в Украине задержали продавцов фальшивой вакцины Pfizer для охваченной коронавирусом Индии.