Любой представитель власти, который будет защищать законопроект "О медиа", призванный жестко урегулировать работу украинских СМИ, навсегда получит клеймо "Враг прессы". Правление Национального союза журналистов Украины призывает снять с рассмотрения в Верховной Раде эту инициативу.

Об этом говорится в заявлении Правления НСЖУ, принятом на заседании в четверг, 13 мая.

В документе говорится о том, что власти уже второй год пытаются "протащить законопроект "О медиа", который ограничивает свободу слова, внедряет чрезмерное регулирование работы СМИ, устанавливает штрафы и возможность закрытия онлайн-медиа, а также усиливает полномочия Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По словам представителей Правления организации, за почти полтора года законопроект объединил вокруг себя сотни украинских редакций, журналистов и блогеров, которые "вместе с членами НСЖУ поставили свои подписи под заявлением с требованием снять его с рассмотрения в Верховной Раде"

"Жаль, что власть не слышит журналистов. Несмотря на обещания, текст законопроекта остался неизменным даже после критики европейских экспертов. Авторы законопроекта прикрываются выполнением обязательств Украины перед ЕС и под видом этих обязательств стремятся протащить инструменты цензуры и давления на СМИ. Из 170 страниц законопроекта обязательства перед ЕС изложены лишь в двух разделах, а основной массив текста описывает, как поставить редакции под контроль, регулировать их работу, запугать и сделать лояльными к власти", - говорится в заявлении.

Правление НСЖУ считает необходимым "усилить борьбу с российской пропагандой и с враждебным влиянием на национальное информационное пространство". Однако для этого, по мнению членов организации, в стране необходимо создавать эффективные инструменты, в том числе законодательные. В то же время закон "О медиа" в НСЖУ таким инструментом не считают.

"Это документ, который усложняет работу украинских журналистов, а не российских пропагандистов. Впрочем, журналистское сопротивление лишь добавило инициаторам азарта", - утверждают в организации.

Правление НСЖУ напомнило, что Секретариат организации уже признал "главного публичного адвоката законопроекта", депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева "Врагом прессы".

"Министр Александр Ткаченко, первый в списке авторов законопроекта, анонсирует голосования накануне Дня журналиста (отмечается 6 июня), как бы готовит подарок на профессиональный праздник, который когда-то отмечал вместе с нами. Это будет персональный позор Зеленского и Ткаченко, которые, до попадания во властные коридоры, работали в медиа. Можно при жизни сделать много добрых дел. Но войти в историю как враг журналистов. Это клеймо не смыть. Каждый адвокат законопроекта "О медиа" войдет в историю как "враг прессы", - предупредили в союзе журналистов.

Также представители организации заявили, что ни один голос за этот законопроект не останется без внимания журналистов - списки тех, кто проголосует "за" эту инициативу будут висеть в каждой редакции, их будут изучать на факультетах журналистики и передавать следующим поколениям как "пример предательства журналистских ценностей бывшими коллегами".

"Каждый народный депутат должен решить для себя, стоит ли такой памяти желание управлять журналистами. НСЖУ готова к диалогу и сотрудничеству. У нас есть положительные примеры работы с депутатами, в том числе и от "Слуги народа", - говорится в заявлении.

Правление НСЖУ также обнародовало свои требования:

Снять с рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроект "О медиа";





Отправить действующий законопроект в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа на соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед ЕС;





Начать реальный диалог власти с журналистами Украины для осовременивания медийного законодательства, приведения его в соответствие с лучшими европейскими образцами.

"Мы верим, что в 30-й год независимости Украина не сделает разворот от свободы слова к цензуре и запугиванию СМИ. Мы мечтаем о свободной стране с сильными медиа и честными журналистами, которые говорят людям правду. О стране, где чиновники подотчетны гражданам, и уважают их право знать правду!" - говорится в заявлении.

В состав Правления НСЖУ входит 31 представитель национальных и местных СМИ, председатели областных ячеек Союза журналистов, медиаэксперты. Участие в заседании Правления при обсуждении заявления по законопроекту "О медиа" приняли более 50 активистов Союза журналистов из всех регионов Украины.

Напомним, 1 июля прошлого года комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики решил рекомендовать парламенту принять законопроект "О медиа" в первом чтении. Пять членов комитета парламента проголосовали против. 9 июля Офис Совета Европы в Украине потребовал гармонизировать законопроект №2693-д "О медиа" со стандартами Совета Европы и положениями Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Ранее мы писали о том, как авторы закона "О медиа" дважды солгали о его поддержке этого документа со стороны европейских коллег.

Также мы сообщали, что осенью прошлого года осенью посольство США заявило о необходимости принять репрессивный закон о медиа.

"Слуга народа" Потураев утверждал, что этот законопроект может быть принят как минимум в первом чтении Верховной Радой до конца весны.