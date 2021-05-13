В НСЖУ пригрозили нардепам званием "Врага прессы" за принятие закона "О медиа"
Любой представитель власти, который будет защищать законопроект "О медиа", призванный жестко урегулировать работу украинских СМИ, навсегда получит клеймо "Враг прессы". Правление Национального союза журналистов Украины призывает снять с рассмотрения в Верховной Раде эту инициативу.
Об этом говорится в заявлении Правления НСЖУ, принятом на заседании в четверг, 13 мая.
В документе говорится о том, что власти уже второй год пытаются "протащить законопроект "О медиа", который ограничивает свободу слова, внедряет чрезмерное регулирование работы СМИ, устанавливает штрафы и возможность закрытия онлайн-медиа, а также усиливает полномочия Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
По словам представителей Правления организации, за почти полтора года законопроект объединил вокруг себя сотни украинских редакций, журналистов и блогеров, которые "вместе с членами НСЖУ поставили свои подписи под заявлением с требованием снять его с рассмотрения в Верховной Раде"
"Жаль, что власть не слышит журналистов. Несмотря на обещания, текст законопроекта остался неизменным даже после критики европейских экспертов. Авторы законопроекта прикрываются выполнением обязательств Украины перед ЕС и под видом этих обязательств стремятся протащить инструменты цензуры и давления на СМИ. Из 170 страниц законопроекта обязательства перед ЕС изложены лишь в двух разделах, а основной массив текста описывает, как поставить редакции под контроль, регулировать их работу, запугать и сделать лояльными к власти", - говорится в заявлении.
Правление НСЖУ считает необходимым "усилить борьбу с российской пропагандой и с враждебным влиянием на национальное информационное пространство". Однако для этого, по мнению членов организации, в стране необходимо создавать эффективные инструменты, в том числе законодательные. В то же время закон "О медиа" в НСЖУ таким инструментом не считают.
"Это документ, который усложняет работу украинских журналистов, а не российских пропагандистов. Впрочем, журналистское сопротивление лишь добавило инициаторам азарта", - утверждают в организации.
Правление НСЖУ напомнило, что Секретариат организации уже признал "главного публичного адвоката законопроекта", депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева "Врагом прессы".
"Министр Александр Ткаченко, первый в списке авторов законопроекта, анонсирует голосования накануне Дня журналиста (отмечается 6 июня), как бы готовит подарок на профессиональный праздник, который когда-то отмечал вместе с нами. Это будет персональный позор Зеленского и Ткаченко, которые, до попадания во властные коридоры, работали в медиа. Можно при жизни сделать много добрых дел. Но войти в историю как враг журналистов. Это клеймо не смыть. Каждый адвокат законопроекта "О медиа" войдет в историю как "враг прессы", - предупредили в союзе журналистов.
Также представители организации заявили, что ни один голос за этот законопроект не останется без внимания журналистов - списки тех, кто проголосует "за" эту инициативу будут висеть в каждой редакции, их будут изучать на факультетах журналистики и передавать следующим поколениям как "пример предательства журналистских ценностей бывшими коллегами".
"Каждый народный депутат должен решить для себя, стоит ли такой памяти желание управлять журналистами. НСЖУ готова к диалогу и сотрудничеству. У нас есть положительные примеры работы с депутатами, в том числе и от "Слуги народа", - говорится в заявлении.
Правление НСЖУ также обнародовало свои требования:
- Снять с рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроект "О медиа";
- Отправить действующий законопроект в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа на соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед ЕС;
- Начать реальный диалог власти с журналистами Украины для осовременивания медийного законодательства, приведения его в соответствие с лучшими европейскими образцами.
"Мы верим, что в 30-й год независимости Украина не сделает разворот от свободы слова к цензуре и запугиванию СМИ. Мы мечтаем о свободной стране с сильными медиа и честными журналистами, которые говорят людям правду. О стране, где чиновники подотчетны гражданам, и уважают их право знать правду!" - говорится в заявлении.
В состав Правления НСЖУ входит 31 представитель национальных и местных СМИ, председатели областных ячеек Союза журналистов, медиаэксперты. Участие в заседании Правления при обсуждении заявления по законопроекту "О медиа" приняли более 50 активистов Союза журналистов из всех регионов Украины.
Напомним, 1 июля прошлого года комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики решил рекомендовать парламенту принять законопроект "О медиа" в первом чтении. Пять членов комитета парламента проголосовали против. 9 июля Офис Совета Европы в Украине потребовал гармонизировать законопроект №2693-д "О медиа" со стандартами Совета Европы и положениями Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации.
Ранее мы писали о том, как авторы закона "О медиа" дважды солгали о его поддержке этого документа со стороны европейских коллег.
Также мы сообщали, что осенью прошлого года осенью посольство США заявило о необходимости принять репрессивный закон о медиа.
"Слуга народа" Потураев утверждал, что этот законопроект может быть принят как минимум в первом чтении Верховной Радой до конца весны.