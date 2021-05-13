Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ощущает давление из-за того, что он разговаривает на русском языке.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", видео опубликовано в YouTube.

Арестович заявил, что нужно прекратить культурные и политические войны в Украине. По его мнению, в стране надо проводить политику национального примирения. Сейчас, по словам Алексея Арестовича, русскоязычные украинцы сталкиваются с давлением.

"Вот я русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине. И именно это нужно прекращать", - заявил Арестович.

Он также сказал, что, по его мнению, любая попытка "наехать" на любую культуру в стране должна быть немедленно "поставлена в стойло" законными методами.

Арестович о давлении - с 02:01:26

Напомним, по результатам опросов, каждый пятый русскоязычный украинец сталкивался с негативным отношением к себе из-за родного языка.

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