В четверг, 13 мая, в ДТП на трассе Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр, неподалеку от села Гайовое Полтавской области, разбилась съемочная группа телеканала НТН. В результате столкновения с грузовиком погибли оператор и журналист.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции и местное издание "Полтавщина".

Дорожный инцидент произошел около 12:00. По предварительным данным правоохранителей, произошло столкновение легковушки Toyota с грузовиком Volvo.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины", - заявили правоохранители.

По данным местных корреспондентов, погибла съемочная группа телеканала НТН - оператор Константин Худолий и журналист Владимир Непыйпыво.

На месте аварии работает следственно оперативная группа полиции, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, недавно в самом центре Днепра легковая Mazda протаранила сразу три припаркованные автомобиля - Nissan, Mazda и Fiat. Водитель спровоцировавшего аварию авто был мертв.

Также мы писали о том, как под Николаевом разбился автобус, который перевозил умерших от Covid-19. Водитель транспортного средства погиб.