В четверг, 13 мая, Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве ДВР ЧП Украина проводит обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА и по месту жительства руководителей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

В рамках уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера, проходят обыски руководителей Департамента и "связанных" лиц.

"В ходе досудебного расследования проверяются факты возможного злоупотребления служебным положением отдельных должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, а также ряда физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры, при рассмотрении заявлений и выдачи градостроительных условий и ограничений на проведение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимости на территории города Киева и других документов разрешительного характера", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая прокуратура вместе с ГФС провела обыски в "Киевзеленстрое" в рамках дела об уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн гривен.

Также "Страна" сообщала, что 12 мая прошли обыски в "Киевгорсовете".