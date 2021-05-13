Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира.

Об этом со ссылкой на выдвинувшего его писателя Сергея Комкова сообщает "РИА Новости".

Нобелевский комитет в Осло получил заявку на включение Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021 в сентябре прошлого года, ее автором выступил писатель Сергей Комков.

"Получил, ответили, что "Ваш кандидат включен в список" и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек", - сказал Комков.

Напомним, в списке претендентов на Нобелевскую премию мира 2021 года также оказались представители белорусской оппозиции - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, а таже российский оппозиционер Алексей Навальный и военный блок НАТО. Также на награду претендуют экс-президент США Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер, экологическая активистка Грета Тунберг, сайт WikiLeaks, агентство ООН по делам беженцев, "Репортеры без границ", МКС.

Кроме того, сообщалось, что Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе ООН за ее усилия по борьбе с голодом и вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых военными конфликтами.