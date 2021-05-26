Сегодня, 26 мая, случится уникальная астрономическая аномалия. На протяжении суток жители нашей планеты станут свидетелями:

Полнолуния,

полного лунного затмения,

Суперлуния, которое еще называют Цветочной Луной.

"Страна" рассказывает, что означают эти события, кто за ними сможет наблюдать, как они отразятся на людях - их самочувствии, деятельности, настроении. А также - в какую конкретно минуту загадывать заветное желание.

Полнолуние 26 мая 2021 года - описание дня

Сегодня на календаре 15-й лунный день. Фаза, которая называется Полной Луной, наступит в 14:15.

Освещенность спутника Земли будет максимальным - 100%.

На небосводе Луна появится в 21:08. Ее закат, который сменится восходом Солнца, наступит на следующий день в 04:02 утра.

На протяжении сегодняшних дня и ночи Луна будет в знаке Стрельца. Представитель стихи огня наполнит сутки энергией, динамичными событиями, эмоциональными беседами и контактами.

Отдельно коснемся тем здоровья. Сегодня могут обостриться заболевания, связанные с печенью, костями и суставами.

Чтобы избежать этого, рекомендовано не перетруждать организм, в том числе во время занятий спортом; пройтись пешком и подышать воздухом, не переедать и не пить алкогольные напитки.

По причине Полнолуния также не рекомендовано работать в саду и огороде сегодня. Об этом говорится в лунном посевном календаре на май.

Суперлуние - цветочная Луна 26 мая: кто ее увидит, когда загадывать желание

Помимо полнолуния и полного затмения, ожидается еще и Суперлуние - так называемая цветочная Луна. Она будет второй и последней в 2021 году.

Цветочная Луна имеет именно такое название, потому что обычно появляется на небе в мае, когда все парки и сады благоухают и украшают яркие весенние цветы.

Суперлуние будет с глубиной погружения в северную часть земной тени на 1,02 лунного диаметра.

За полными и частными теневыми фазами смогут наблюдать жители западного побережья Северной Америки, Австралии, Индонезии, на восточном побережье Азии, России - Сибири и Дальнего Востока.

Луна ближе всего подойдет к Земле, займет на небе больший диаметр в 14:14 по киевскому времени. Жители Украины не смогут увидеть явление на небе, но смогут полюбоваться ним с помощью онлайн-траснляций.

В пик восхода - в 14 часов и 14 минут - можно загадать желание. Оно должно быть одно. Озвучить нужно на протяжении одной минуты и глядя на небо.

Сегодня, в день Суперлуния, специалисты в области астрологии советуют не начинать новых дел, воздержаться от импульсивных поступков, не критиковать других и не заниматься самокопанием.

Кстати, через четыре дня свое движение начнет ретроградный Меркурий. Сколько продлится это явление и что от него ожидать - в материале "Страны".