Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Россия увязывает процесса обмена пленными с выполнением политических условий из-за чего процесс тормозится.

Соответствующее заявление о сделал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ждать обмена пока я не вижу перспектив, потому что пока Российская Федерация проводит ту же политику, как и всегда. Она привязывает обмен пленными к политическим уступкам. Но мы работаем над этим", - сказал Арестович.

По его словам, украинская сторона намерена вернуть на подконтрольные Киеву территории более 90 удерживаемых человек.

"Это первый обмен, который мы планируем, под 100 человек. Это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

По данным Арестовича, не неподконтрольной Киеву территории Донбасса, в аннексированном Крыму и на территории РФ удерживаются до 260 украинцев. Конкретное местонахождение части из них украинской стороне неизвестно.

Напомним, осенью прошлого года представители "ДНР" заявили, что обмен пленными между Киевом и неподконтрольной территорией Донбасса возможен только после согласования в Контактной группе дорожной карты по реализации Минских соглашений.

20 января уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что "ДНР" и "ЛНР" передадут в Украину пленных через нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако позже этот процесс был заблокирован.

Уже 5 мая "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила, что Киев впервые за полтора года передал Донецку список для обмена пленными и его уже начали согласовывать. В свою очередь представительница Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова также заявила, что представители ОРДЛО передали украинской стороне свои списки на обмен удерживаемыми лицами в апреле.