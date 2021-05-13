Представители Национального корпуса собрались в Киеве под зданием Печерского суда, где избирают меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. Вход в здание охраняют множество бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Пока возле здания Печерского суда все спокойно. Число полиции и журналистов пока превышает количество собравшихся радикалов. Националисты включили музыку.

Также подошла группа поддержки ОПЗЖ, но между ними и Нацкорпусом - кордоны силовиков.

Напомним, 11 мая, народным депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. В Офисе генерального прокурора перечислили статьи, по которым подозревают Медведчука. Кроме того, Медведчука подозревают в создании организации "Проминь".

Ранее "Страна" подробно разбиралась в перспективах дела против народных депутатов и причины, по которым их хотят обвинить в госизмене.

12 мая Медведчук явился в Офис генпрокурора, где, по его словам, он ознакомился с текстом подозрения в государственной измене, но в рамках установленной законом процедуры ему его не вручили. "Страна" писала о том, как нардепам вручали подозрение.

Также сообщалось, что на заседании суда прокуратура собирается требовать меру пресечения для Медведчука в виде взятия под стражу с альтернативой внесения залога в 300 миллионов.