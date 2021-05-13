Следователи ГБР завершили обыск автомобиля отстраненного президентом от должности главы КСУ Александра Тупицкого. Они осмотрели авто, но не обнаружили в нем никаких подозрительных предметов и ничего не изъяли.

Адвокат отстраненного главы КСУ Александр Лещенко заявил, что постановление Печерского райсуда об обысках у Тупицкого является необоснованным.

Об этом он сказал в комментарии "Стране".

"Суд обязан при вмешательстве в право частной собственности давать обоснование. Само постановление состоит всего из двух страниц. Цель проведения обыска - выяснение фактов уголовного производства по событиям 2013-2014 годах. После 8 лет следователи ГБР пришли искать какие-то документы и технику, а изъяли технику 2017-2018 года выпуска. Понимаете? Изъяли то, что не имеет значения для уголовного производства, и что не было указано в постановлении об обыске. Истинная цель проведения обыска - давление на действующего судью КС Александра Тупицкого. Это преследование с целью вмешательства в его деятельность. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 344 УК Украины", - отметил адвокат.

По его словам, такие действия следователей ГБР "позорят Украину". Адвокат намерен подавать ходатайство о возвращении временно изъятого имущества.

Кроме того, у супруги отстраненного главы КСУ Ольги Тупицкой изъяли мобильный телефон. Когда она попыталась выяснить, на каком основании, следователь ГБР ей не ответил.

Напомним, 12 мая Александр Тупицкий заявил "Стране", что он ожидает проведения у него обысков 13 мая и, по его предположениям, во время них ему хотят подбросить какие-то документы.

Также мы писали о том, что жена Тупицкого заявила, что обыски в их квартире - это "политический буллинг".