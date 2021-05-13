Посольство Украины в Индии направило ноту с целью предоставления миграционного и другого возможного содействия украинцам, которые застряли в Непале в связи с введением локдауна.

Об этом идем речь во внутреннем чате украинцев, застрявших в Непале.

Сейчас посольством осуществляется ряд мер для решения вопросов граждан нашей страны. Кроме того, прорабатывается кооперация по репатриации граждан с Чехией, Турцией, Италией и Германией.

В свою очередь, посольство и Министерство иностранных дел (МИД) обратилось к четырем международных авиакомпаниям по возможности репатриации украинцев.

Согласно имеющейся информации, авиакомпания "Qatar Airways" по заказу и с целью эвакуации граждан подала запрос, чтобы получить разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в/из аэропорта город Катманду (в Непале). Ориентировочными датами указанных рейсов рассматриваются 17, 23 и 25 мая.

В связи с этим, посольство Украины обратилось с просьбой проработать с катарской стороной возможность перевозки украинцев из Непала спецрейсами указанного авиаперевозчика.

Напомним, правительство Непала до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом приостановило международное авиасообщение. В результате на территории страны застряли 107 граждан Украины - в основном альпинисты и туристы. Четверо из них заразились коронавирусом.

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