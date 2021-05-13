Госбюро расследований установило, что одной из причин крушения самолета Ан-26 возле Чугуева Харьковской области стало выполнение полетов конвейерным способом ради экономии топлива. Следствие подтвердило причастность шести подозреваемых к трагедии.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 13 мая, сообщил начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Украины Вадим Приймачок.

ГБР пришло к выводу, что самой основной причиной трагедии является "незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме Чугуев на взлеты указанного самолета конвейерным способом".

"Такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что, фактически, привело к тому, что во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно", - сказал сотрудник ведомства.

В ГБР считают, что самолет взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки.

"Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны руководства, произошло его падение с дальнейшими трагическими последствиями", - сказал Приймачок.

Он добавил, что одной из причин этой трагедии была выдача начальником Харьковского национального университета Воздушных сил решений, а также утверждение указанных решений командующим Воздушных сил, которые предусматривали выполнение отдельных упражнений на самолете АН-26Ш, которые не предусматривались руководством к эксплуатации на указанном летальном аппарате, а также документы, которые предусматривали совместную подготовку курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не обеспечивало безопасность указанных полетов.

"Такие совместные подготовки курсантов-штурманов и курсантов-летчиков происходили и во время трагических событий 25 сентября", - сказал Приймачок.

По его словам, еще одной из установленных причин катастрофы является то, что во время учебных полетов руководством университета допускались полеты самолетов с превышением их допустимой взлетно-посадочной массы.

"В частности, происходили постоянные смешивания таких членов экипажа-курсантов и постоянные перегрузки количества курсантов на борту самолета. В нашем случае, что касается 25 сентября, на борту самолета вместо определенных нормативами 10 курсантов-штурманов в салоне самолета находилось аж 20, то есть в два раза больше", - пояснил Приймачок.

Он также рассказал, что предусматривалось участие в полете еще двух курсантов.

Также следствие установило незаконный допуск к выполнению полетов командира экипажа, который не имел права в этот день выполнять полеты ночью, поскольку он не возобновлял навыки полеты ночью в течение более 11 месяцев, пояснил Приймачок.

"Соответственно, в этот день он не справился с ситуацией, поскольку не имел соответствующих навыков", - сказал он.

Приймачок подчеркнул, что еще одной из причин трагедии, установленных следствием, стало то, что в качестве помощников командира экипажа к выполнению полетов были допущены два курсанта-летчика четвертого курса, которые не имели права выполнять указанные обязанности, так как были только на стадии прохождения соответствующей программы обучения и ее не завершили.

"Как установлено следствием, все эти действия - а именно смешивание экипажей курсантов-летчиков и курсантов-штурманов, превышение их количества во время полетов, осуществление взлетов конвейером - делалось с целью экономии времени на полеты, а также экономии топлива, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программ подготовки летчиков и штурманов. Однако никаким образом, по нашему мнению, нельзя сопоставлять экономию считанных минут и литров топлива с жизнью 26 погибших военнослужащих", - указал он.

Приймачок сообщил, что за период следствия следователями ГБР было проведено более 150 разного рода экспертиз, допрошено более 70 свидетелей, родственники погибших в качестве потерпевших, а также курсант, выживший в катастрофе.

"В результате проведенных мероприятий следствию удалось установить неоспоримые доказательства причинно-следственной связи действия или бездействия отдельных военных служащих лиц к указанной трагедии. Органами правопорядка сообщено о подозрении 6 лицам: бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины, командиру воинской части А4104 города Чугуев, двум его заместителям, а также руководителю полетами, который руководил полетами в день трагедии, 25 сентября 2020 года", - сказал Приймачок.

По его словам, суд избрал меры пресечения всем подозреваемым, один из них находится в изоляторе.

Приймачок заверил, что обоснованность выдвинутых подозрений неоднократно проверялась следователями во время избрания и продления мер пресечения. Он добавил, что определенная правоохранителями квалификация действий подозреваемых является верной.

"Руководствуясь своими внутренними убеждениями, мы дали надлежащую правовую оценку действиям и бездействию каждого из вышеуказанных шести подозреваемых. Именно причастность указанных шести лиц, вышеуказанных подозреваемых, по нашему мнению подтверждена, и мы считаем, что каждый из них должен быть привлечен к ответственности, каждый в меру своей вины. ГБР сделало все для того, чтобы установить истину в деле, однако считаем, что конечное решение по этому делу может поставить только суд", - сказал Приймачок.

Напомним, 25 сентября прошлого года в Харьковской области упал самолет АН-26. Катастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). В результате погибли 26 человек.

В декабре прошлого года ГБР вручило подозрение командующему ВС ВСУ Сергею Дроздову в связи с этой катастрофой. В конце апреля по этому делу обвинения вручили двум военным и депутату Харьковского облсовета.

В мае этого года Печерский суд Киева отправил троих фигурантов дела о катастрофе под ночной домашний арест.