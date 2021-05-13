В пятницу, 14 мая, в восточных областях Украины будет очень тепло. Воздух местами прогреется до +28 градусов. В остальных регионах ожидается +17...+22 градуса.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Жара, почти, придет в пятницу в восточные области Украины. Там ожидается днем ​​+24...+28 градусов! В Запорожской и Днепропетровской областях 14 мая будет +22...+26 градусов", - написала Диденко.

По ее прогнозу, в большинстве областей Украины воздух прогреется до +19...+22 градусов. Свежее будет на западе страны: днем - +17...+22 градуса.

"Дожди из-за циклонической и фронтальной деятельности пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасской и Кропивницкого с районами. На остальной территории будет преобладать сухая погода", - сообщила синоптик.

По словам Диденко, ветер в пятницу ожидается юго-западный, южный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве пятница будет с дождем и потеплением до +20 градусов! Учитывая дождь, красивую весну, потепление и магию загородных ландшафтов, не трудно представить, какие пробки и плотный пригородный трафик завтра нас ждет", - написала Наталья Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня на востоке Украины потеплеет до +22, а к концу недели придет 30-градусная жара.

Также мы сообщали, что синоптики обещают, что май-2021 окажется теплее нормы.