"Почти жара". В пятницу на востоке Украины потеплеет до +28. Карта погоды
В пятницу, 14 мая, в восточных областях Украины будет очень тепло. Воздух местами прогреется до +28 градусов. В остальных регионах ожидается +17...+22 градуса.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Жара, почти, придет в пятницу в восточные области Украины. Там ожидается днем +24...+28 градусов! В Запорожской и Днепропетровской областях 14 мая будет +22...+26 градусов", - написала Диденко.
По ее прогнозу, в большинстве областей Украины воздух прогреется до +19...+22 градусов. Свежее будет на западе страны: днем - +17...+22 градуса.
"Дожди из-за циклонической и фронтальной деятельности пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасской и Кропивницкого с районами. На остальной территории будет преобладать сухая погода", - сообщила синоптик.
По словам Диденко, ветер в пятницу ожидается юго-западный, южный, умеренный, временами порывистый.
В Киеве пятница будет с дождем и потеплением до +20 градусов! Учитывая дождь, красивую весну, потепление и магию загородных ландшафтов, не трудно представить, какие пробки и плотный пригородный трафик завтра нас ждет", - написала Наталья Диденко.
Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня на востоке Украины потеплеет до +22, а к концу недели придет 30-градусная жара.
Также мы сообщали, что синоптики обещают, что май-2021 окажется теплее нормы.