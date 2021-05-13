В четверг, 13 мая, Печерский суд Киева назначил председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста. В требованиях взять его под стражу прокуратуре было отказано.

Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры в отношении Виктора Медведчука, определив мерой пресечения круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года.

"В удовлетворении ходатайства (ходатайства следствия об избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой залога)… отказать… применить…меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в определении суда.

В ходе судебного заседания защита сначала просила не избирать никакую меру пресечения, поскольку, по их убеждению, подозрение не было вручено надлежащим образом.

Позже адвокаты заявили суду, что если суд сочтет необходимым избрание меры пресечения, то это может быть поручительство народных депутатов. Парламентарии написали соответствующие заявления.

В ходе заседания следственный судья Вячеслав Пидпалый задал ряд вопросов стороне обвинения, в частности, относительно доказательств обоснованности подозрения, установления размера ущерба, который был причинен действиями Медведчука, а также мотивацией установления размера залога как альтернативы аресту.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно.

Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Суд также обязал Медведчука сдать документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, 11 мая, народным депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

На следующий день Медведчук явился в Офис генпрокурора, где, по его словам, он ознакомился с текстом подозрения в государственной измене, но в рамках установленной законом процедуры ему его не вручили. Как вручали подозрение нардепам подробно писала "Страна".

13 мая состоялся суд по избрании меры пресечения для председателя "ОПЗЖ". Прокуратура изначально собиралась требовать для Медведчука взятие под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 грн. При этом сам нардеп заявил, что не сможет оплатить залог, поскольку по решению СНБО арестованы как все его счета, так и счета супруги Медведчука Оксаны Марченко.

Также политик рассказывал, какой вердикт должен был вынести суд, если придерживаться украинского законодательства.