У супруги Тупицкого (справа) изъяли мобильный телефон. Фото: Страна

Обыск в квартире отстраненного от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого завершился. Самого Тупицкого, как оказалось, на месте нет и не было во время обыска.

Об этом "Стране" сообщила его супруга Ольга.

Она уточнила, что обыск длился с 7 утра, и закончился только в 13:00. При этом у Ольги изъяли мобильный телефон. Интересно, что телефон производства 2018 года, а расследование касается событий 2013 года.

"Теперь можно ожидать, что в этом телефоне может появиться информация, которой там не было", - предположила Ольга.

Она также сообщила "Стране", что с самого утра не имеет связи со своим мужем и не знает, где он находится. Она возмущена самим фактом обыска, к которому, по ее словам, не имеет отношения.

"В семь утра пришли в квартиру с двумя малолетними детьми. Одному три года, второму - 12 лет. Детей напугали. Мне пришлось младшую дочь экстренно выводить из дома, старший сын находился в квартире и потом в шоковом состоянии поехал в школу. Александр Николаевич уехал, ещё когда я спала. Где он сейчас - не знаю. С какой целью обыск - непонятно. Это беспредел. Идёт непонятное следствие, которое ни к чему не приводит. Заказчики недовольны. ЗЕ-клоунада продолжается. Это все политический буллинг", - сообщила "Стране" супруга Тупицкого.

Сейчас следователи Госбюро расследований вместе с Ольгой приехали на паркинг для проведения обыска уже в автомобиле Александра Тупицкого марки BMW X6.

"Это все политический буллинг". Жена Тупицкого прокомментировала обыски в квартире главы КСУ. Фото: Страна

Всего на месте работает три следователя ГБР, ведется протокольная видеосъемка.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Также мы писали, что 12 мая Тупицкий в пятый раз не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

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