Обыск в квартире отстраненного от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого завершился. Самого Тупицкого, как оказалось, на месте нет и не было во время обыска.

Об этом "Стране" сообщила его супруга Ольга.

Она уточнила, что обыск длился с 7 утра, и закончился только в 13:00. При этом у Ольги изъяли мобильный телефон. Интересно, что телефон производства 2018 года, а расследование касается событий 2013 года.

"Теперь можно ожидать, что в этом телефоне может появиться информация, которой там не было", - предположила Ольга.

Она также сообщила "Стране", что с самого утра не имеет связи со своим мужем и не знает, где он находится. Она возмущена самим фактом обыска, к которому, по ее словам, не имеет отношения.

"В семь утра пришли в квартиру с двумя малолетними детьми. Одному три года, второму - 12 лет. Детей напугали. Мне пришлось младшую дочь экстренно выводить из дома, старший сын находился в квартире и потом в шоковом состоянии поехал в школу. Александр Николаевич уехал, ещё когда я спала. Где он сейчас - не знаю. С какой целью обыск - непонятно. Это беспредел. Идёт непонятное следствие, которое ни к чему не приводит. Заказчики недовольны. ЗЕ-клоунада продолжается. Это все политический буллинг", - сообщила "Стране" супруга Тупицкого.

Сейчас следователи Госбюро расследований вместе с Ольгой приехали на паркинг для проведения обыска уже в автомобиле Александра Тупицкого марки BMW X6.

Всего на месте работает три следователя ГБР, ведется протокольная видеосъемка.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Также мы писали, что 12 мая Тупицкий в пятый раз не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).