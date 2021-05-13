В поезде номер 49 "Киев-Трускавец" пассажир устроил погром в купе. Он разбил окно, повредил стол и порвал постель. Мужчину задержали, а в вагоне устраняют последствия беспорядка.

Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко в Фейсбуке.

"Разбитый стол, повреждена постель, выбито окно, грязь и мусор по всему купе - такое впечатление, что это Халк ездил... В таком виде оставил после себя вагон пассажир поезда 49 "Киев - Трускавец". Это огорчает команду, которая ежедневно прилагает усилия для тщательной подготовки сотен вагонов к летнему сезону", - сказал Шевченко.

По его словам, нарушителя задержали, а вагон после погрома находится на реставрации.

Напомним, в прошлом году "Укрзализныця" опубликовала кадры, как девушка-вандал буквально по частям разносит вагон поезда. Примечательно, что ее действия со смехом снимала на камеру подружка, чтобы выложить потом в Instagram.

Также мы рассказывали, как недавно двое атошников устроили разборки с огнестрельным оружием в пассажирском поезде, который следует в Киев. Мы показывали, как выглядел вагон после задержания злоумышленников.