В Ровенской области между прихожанами УПЦ и ПЦУ произошла драка из-за храма. 24 участникам потасовки понадобилась медицинская помощь, одного человека госпитализировали.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел несколько дней назад в селе Заболотье Ровенской области. Там местные жители воевали за Свято-Иоанно-Богословскую церковь.

Прихожане УПЦ заявили, что столкновения спровоцировали представители ПЦУ, когда без разрешения ворвались в храм.

В ПЦУ обвинения отрицают и предъявляют свои права на храм.

Момент жестокой драки попал на видео. На кадрах видно, что люди толкаются и кричат. В результате потасовки пострадали 24 жителя села. Церковь после конфликта опечатали и закрыли. Возле нее дежурит полиция, чтобы избежать повторного конфликта.

Напомним, "Страна" писала о том, что в марте в УПЦ обвинили сторонников ПЦУ в жестоком избиении пожилого прихожанина под Черновцами.

Также мы сообщали о том, что против призывавшего "зачистить" монастыри УПЦ советника мэра Ивано-Франковска завели дело.