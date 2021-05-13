Бывшему директору одного из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) и шести его пособникам сообщили о подозрениях в присвоении более 13 миллионов гривен из бюджета. Они могут сесть в тюрьму на 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в четверг, 13 мая.

По данным следствия, организовал "схему" присвоения бюджетных средств экс-директор департамента КГГА вместе с шестью подчиненными - заместителями, начальником отдела, заведующим сектора, главный специалистом и уполномоченным по вопросам закупок. Некоторые их них до сих пор занимают соответствующие должности.

"Каждый из участников "схемы" выполнял свою роль: координация действий, обеспечение подписи под договорами, разработка "нужной! тендерной документации.

Заключалась "схема" в следующем: по результатам открытых торгов чиновники заключили ряд договоров с подконтрольным предприятием о поставке медицинских изделий и средств личной гигиены по завышенным ценам. При этом ценовая надбавка составила 106%, чем бюджету Киева нанесено более 13 млн грн убытков. Полученные средства были распределены между всеми участниками группировки", - рассказали в полиции.

Накануне полицейские провели обыски по месту жительства и работы злоумышленников. Там правоохранители обнаружили и изъяли документы и "черновые" записи, которые подтверждают незаконную деятельность.

Кроме этого, организатору и шести участникам группировки следователи сообщили о подозрениях. Им инкриминируют присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, вчера в Киеве прошло пять обысков, связанных с уклонением от уплаты налогов. В частности, Киевская городская прокуратура проверяла КГГА, а также офис частного предприятия и месту жительства его директора. Обыски проводили из-за возможного ущерба госбюджету на 19,5 миллионов гривен.