В четверг, 13 мая, народный депутат, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук приехал в Печерский суд Киева. На заседании для него должны избрать меру пресечения.

"Я не смогу заплатить эти деньги (залог - Ред.), потому что вы знаете, по отношению ко мне и моей жене применены незаконные санкции по решению СНБО и заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых могли бы поступить деньги, чтобы заплатить этот залог.

Да, есть такие деньги, они задекларированы, но, к сожалению, воспользоваться ими я не смогу. У меня достаточно друзей, чтобы они поддержали меня в этой ситуации, если это будет необходимо.

Мне сложно сказать, что такое "Проминь", пока я прочитал это только в материалах подозрения, и поэтому говорить, что это собой представляет, откуда это взялось и почему мне это инкриминируют - сказать не могу. Могу только утверждать, что я к этому, как и к другому, о чем идет речь в материалах подозрения, не имею никакого отношения.

Мы будем это доказывать и в ходе следствия и в ходе судебного заседания", - сказал Медведчук.

Напомним, 11 мая, народным депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. В Офисе генерального прокурора перечислили статьи, по которым подозревают Медведчука. Кроме того, Медведчука подозревают в создании организации "Проминь".

Ранее "Страна" подробно разбиралась в перспективах дела против народных депутатов и причины, по которым их хотят обвинить в госизмене.

12 мая, Медведчук явился в Офис генпрокурора, где, по его словам, он ознакомился с текстом подозрения в государственной измене, но в рамках установленной законом процедуры ему его не вручили. Как вручали подозрение нардепам писала "Страна".

Также сообщалось, что на заседании суда прокуратура собирается требовать меру пресечения для Медведчука в виде взятия под стражу залогом в 300 миллионов.