Российская Федерация не планирует включать в свой состав непризнанные "республики" "ДНР" и "ЛНР".

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления ЕС о том, что Россия якобы пытается интегрировать неподконтрольные Украине районы Донбасса.

"(Россия - Ред.) никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать", - цитирует Пескова "РИА Новости".

В среду, 12 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами Евросоюза документ сообщило, что ЕС считает, что Россия пытается "де-факто интегрировать" части восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов местным жителям.

Напомним, по данным "Восточной правозащитной группы" жители неподконтрольной Киеву части Донбасса смогут принять участие в выборах в Государственную думу России, которые пройдут в сентябре 2021 года. Для этого там планируют открыть избирательные участки.

Таким образом, проголосовать смогут около 500 тысяч жителей неподконтрольной территории Донбасса, которые получили паспорта РФ по упрощенной процедуре.

"Страна" ранее подробно разбиралась, как в Донецке форсируют раздачу паспортов РФ и при чем тут выборы в Госдуму.