Нардепы, у которых есть научная степень или звание, получают за них надбавки. Наибольшее число депутатов со степенями - во фракциях "Слуга народа" (32) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12). Наименьшее - среди внефракционнных и в депутатской группе "За будущее" (4).

Об этом сообщает движение "Честно".

Наибольшее количество депутатов со званием "заслуженный" также во фракциях "Слуга народа" и ОПЗЖ - восемь человек, большинство из них - заслуженные юристы.

По состоянию на декабрь 2020 года в Верховной Раде IX созыва:

научную степень доктора наук имеют 35 народных депутатов;

кандидата наук (доктора философии) - 73 депутата (больше всего - юридических и экономических наук);

почетное звание "заслуженный" (юрист, экономист, журналист, врач, строитель, работник сельского хозяйства, сферы услуг) - 35 депутатов;

23 депутата являются преподавателями, доцентами, профессорами или ректорами.

При этом не все нардепы со званиями получают надбавку к своему окладу. Сейчас в Верховной Раде IX созыва это чуть более четверти депутатов. 20 депутатов получают двойную надбавку. Доплата за научную степень составляет: кандидат наук (доктора философии) - 15% должностного оклада; доктора наук - 25%; за почетное звание "заслуженный" - 20%; за почетное звание "народный" - 40%.

Должностные оклады в Верховной Раде в 2021 году:

председатель Верховной Рады - 27 тыс. 240 гривен (12 минимумов);

первый заместитель - 26 тыс. 105 гривен (11,5 минимума);

заместитель - 24 тыс. 970 гривен (11 минимумов);

председатель комитета, спецкомиссии, фракции или группы - 23 тыс. 835 гривен (10,5 минимума);

первый заместитель, заместитель председателя комитета, заместитель председателя спецкомиссии, секретарь комитета, заместитель председателя депутатской фракции или группы, председатель подкомитета комитета - 23 тыс. 381 гривня (10,3 минимума);

член комитета - 22 тыс. 770 гривен (10,0 минимумов).

"У рядового депутата - члена комитета надбавка составит 3 тыс. 415,5 грн в месяц. Такую сумму будет получать депутат Илья Кива (ОПЗЖ) - при условии, что он окончательно пройдет процедуру получения звания кандидата наук по государственному управлению. До конца работы Верховной Рады IX созыва она составит около 110 тыс. гривен ", - сообщают в движении "Честно".

В общей сложности надбавку за почетное звание получают более 100 депутатов, в их числе: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук ("Слуга народа"), депутаты Андрей Деркач, депутат Александр Качура, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич, председатель "Голоса" Кира Рудык, депутат Антон Яценко и другие.

В Верховной Раде текущего созыва есть депутаты, которые получают надбавки и за почетное звание, и за ученую степень.

Так, депутат Тарас Козак является кандидатом экономических наук и заслуженным экономистом Украины, Юрий Павленко - заслуженный работник физической культуры и спорта и кандидат философских наук, бывший судья Конституционного суда и нынешний депутат Василий Нимченко - заслуженный юрист Украины и кандидат юридических наук. А Петр Порошенко - заслуженный экономист Украины и кандидат юридических наук, Руслан Князевич также является заслуженным юристом и кандидатом юридических наук.

В движении "Честно" сообщают, что в "Слуге народа" двойную надбавку получает брат заместителя председателя Верховной Рады Николай Стефанчук, он также заслуженный юрист и кандидат юридических наук. Аналогичные звания и надбавки имеет депутат от "Батькивщины" Анжелика Лабунская.

В депутатской группе "Доверие" депутат нескольких созывов, мажоритарщик из Винницкой области Николай Кучер получает надбавки за звание заслуженного работника сельского хозяйства и кандидата сельскохозяйственных наук.

Напомним, в конце апреля нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук.

Также мы писали о том, что после этого научного руководителя Ильи Кивы уволили.