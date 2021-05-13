Председатель правительства Российской Федерации выступил с инициативой о запрете вылова китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства. Такой запрет должен помочь предотвратить истребление животных.

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 13 мая.

Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу", - заявил Мишустин.

Напомним, в 2017 году в морской акватории Украины (Черное и Азовское моря) резко выросла смертность дельфинов. Причиной смертности могли стать заболевание или отравление токсическими веществами. Однако точные причины роста смертности неизвестны.

Также "Страна" сообщала, что прошлым летом в Одессе шесть дельфинов попали в ловушку между волнорезами, среди застрявших было двое малышей. Выбраться самостоятельно животные не могли в течение трех суток, но на помощь им пришли сотрудники водной и экологической инспекции.