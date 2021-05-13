Окружной административный суд города Киева (ОАКС) зарегистрировал два заявления от Александра Тупицкого и Александра Касминина, отстраненных от должностей в Конституционном суде президентом. Заявители просят суд запретить КСУ совершать действия, направленные на прекращение их полномочий.

Об этом сообщается на сайте ОАКС.

По данным суда, Окружный административным судом зарегистрированы два заявления об обеспечении иска к Конституционному суду Украины и заместителю главы суда Сергея Головатого.

"В частности, среди требований указанных заявлений - запретить заместителю главы КС Сергею Головатому и любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение полномочий и увольнение Александра Тупицкого с должности судьи и главы КС, Александра Касминина - с должности судьи КС в связи с принятием соответствующих указов президента Украины", - говорится в сообщении ОАКС.

Кроме того, заявители просят приостановить действие распоряжений КСУ, согласно которым Тупицкого и Касминину были временно остановлены выплаты вознаграждения судьи КС и остановлено использование ими государственного имущества и транспортных средств.

"Отметим - соответствующие заявления поступили в суд для представления самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины. Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска", - добавили в ОАКС.

Напомним, 27 марта президент Украины подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины" и указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Мы рассказывали, что конце апреля представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский обратился в суд с депутатским запросом относительно использования Тупицким и Касмининым служебных авто и начисления им зарплаты. После чего Головатый подписал распоряжение о приостановке выплаты им зарплаты. В ответ Тупицкий распорядился приостановить действие распоряжения Головатого и начать служебную проверку в его отношении.

Позже Вениславский сообщил, что ГБР открыло уголовное дело из-за выплат зарплат Александру Тупицкому и Александру Касминину. Также ГБР рассмотрит законность использования судьями служебных автомобилей.