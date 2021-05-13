Виктору Медведчуку могут назначить залог в размере 300 млн грн. Если такая сумма будет назначена, она войдет в топ-5 рекордных залогов в Украине.

Заседание суда по избранию меры пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку начнется в четверг, 13 мая, в 13:00.

Дело будет рассматриваться в Печерском райсуде Киева (Владимирская, 15). Судья - Вячеслав Пидпалый. Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Пока же "таблица рекордсменов" по назначенным залогам выглядит таким образом:

Александр Кацуба - 450 млн грн

Бывшего зампредседателя НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу задержали 17.06.2016 из-за дела по "вышкам Бойко". Ему инкриминировал создание преступной организации и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Его подозревали в присвоении 449,9 млн грн, которые принадлежали Нафтогазу.

Итог:

Залог не был внесен

Александр Шахов - 384 млн грн

Основателю "Элита Центра" суд назначил залог в 384 млн в апреле 2016.

Итог:

Он эту сумму платить отказался, мотивируя тем, что у него таких денег нет.

Шахова суд не смог арестовать повторно, т.к. он на тот момент просидел 7,5 лет в СИЗО и вышел по "Закону Савченко"

Владимир Зиневич - 365 млн грн

Бывшего директора Укринтерэнерго Владимира Зиневича задержали по делу о закупках угля у ЮАР. Как выяснили в НАБУ, он причинил ущерб стране своими действиями в 400 млн грн.



Итог:

Решение Голосеевского суда по залогу было успешно обжаловано, залог отменили, а Зинкевича отпустили под домашний арест.

Роман Насиров - 100 млн грн

Романа Насирова обвиняли в нанесении ущерба стране в 2 млрд грн. Сумма залога была снижена до 100 млн Соломенским райсудом Киева.

Итог:

Насиров пытался обжаловать сумму залога, но безуспешно. 16 марта 2017 года жена Насирова Екатерина Глимбовская внесла 100 млн грн на счет Соломенского суда Киева. Эта сумма стала самым большим судебным залогом, который вносился за освобождение арестованного в Украине.

Ярослав Дубневич - 100 млн грн

Ярослава Дубневича подозревали в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы, организованной депутатом, составили более 93 млн грн.

2 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал парламентарию меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет и сдать заграничный паспорт. В пределах Украины Дубневичу разрешили передвигаться свободно.

Итог:

Дубневич вышел под залог в 100 млн грн, чем повторил рекорд Насирова.

Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам от "Оппоплатформы" Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

"Страна" подробно разбирала перспективы дела против народных депутатов и причины, по которым их хотят обвинить в госизмене.

Также мы писали о том, что 12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора. По его словам, он ознакомился с текстом подозрения в государственной измене, но в рамках установленной законом процедуры ему его не вручили.

Кроме того, "Страна" анализировала, как вручали "пидозру" Медведчуку и какие к ней вопросы.