Заседание суда по избранию меры пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку начнется в четверг, 13 мая, в 13:00.

Дело будет рассматриваться в Печерском райсуде Киева (Владимирская, 15). Судья - Вячеслав Пидпалый.

Ранее сообщалось, что прокуратура будет требовать для Медведчука взятие под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 грн.

Напомним, во вторник, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

"Страна" разбирала перспективы дела против народных депутатов и причины, по которым их хотят обвинить в госизмене.

Также мы писали о том, что Медведчук назвал подозрение в госизмене расправой и заявил, что не будет прятаться.

На следующий день, 12 мая, Медведчук явился в Офис генпрокурора, где, по его словам, он ознакомился с текстом подозрения в государственной измене, но в рамках установленной законом процедуры ему его не вручили.

"Страна" подробно разбиралась, как вручали "пидозру" Медведчуку и какие к ней вопросы.