Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1396-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи", который предполагает синхронизацию энергосистемы Украины с энергосистемой Европы. Закон подразумевает запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 13 мая.

Как пишут у главы государства, принятие этого документа поспособствует выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС.

"В частности, закон обеспечит возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии по модели отделения ISO (Independent System Operator). Эта модель предусматривает, что такой оператор пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, в то же время это имущество остается в собственности государства", - говорится в сообщении.

Управлять объектами государственной собственности, используемыми для передачи электроэнергии, может только уполномоченное правительством Украины министерство", - сказано в сообщении.

Таким образом, правительство теряет полномочия прекращать права хозяйственного ведения на государственное имущество, которое используется в процессе осуществления деятельности по передаче электрической энергии.

Также теряются полномочия правительства отменять акты министерств и других органов центральной исполнительной власти, которые выдаются в рамках управления субъектами хозяйствования, которые осуществляют передачу электроэнергии.

Отметим, что отдельным пунктов закона предусматривается предоставление полномочий национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого комиссии необходимо аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из РФ и Беларуси

Напомним, еще в конце 2019 года Алексей Гончарук пообещал, что уже 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской энергетической системы.

Также сообщалось, что Кулеба заявил, что Украина хочет полностью отрезаться от энергосистем России и Беларуси и присоединиться к европейской.