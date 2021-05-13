Командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что противник применяет на Донбассе лазерное оружие.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина.30", видео обнародовано в YouTube.

"Отмечается применение специальных лазерных приборов, оптико-электронного действия с целью препятствования введению визуального наблюдения", - сказал он.

Кроме того, по словам Наева, в районе ООС российские снайперские группы применяют дальнобойные снайперские винтовки калибра 12,7 мм.

"В текущем году отмечается активное применение снайперов, снайперских групп противника, в том числе из состава сил специального назначения вооруженных сил РФ, вооруженных дальнобойными снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, оснащенных комплексами контрснайперской борьбы", - заявил он.

Ранее мы рассказывали, что 6 мая в зоне конфликта на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также сообщали, что ОБСЕ зафиксировала повреждение школы, насосной станции и жилого дома на Донбассе.

Кроме того, как сообщалось, на Донбассе огнем из гранатомета ранили украинского военного. Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.